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Snow Tale

Snow Tale

poki.com

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Snow Tale, bir kış diyarında yolculuğa çıkacağınız bir platform oyunudur. Karlı tepelerde koşan ve atlayan, düşmanlarını etkisiz hale getirmek için kartopu atan ve usta patronları yenen penguen kahramanımız olarak oynuyorsunuz! Sivri uçlar, kayalar ve ateş topları gibi engeller konusunda endişelenmeniz gerekiyor. Ama aynı zamanda mücevherler ve lezzetli dondurmalar gibi alabileceğiniz harika şeyler de var. Soğuk bir maceraya hazır mısın? O zaman zavallı penguen dostumuzun eve dönmesine yardım edin!Hareket - A/D veya Sol/Sağ oklarAtlama - W veya Yukarı ok (çift atlamak için iki kez dokunun)Kartopu atma - Boşluk çubuğuYer vuruşu - Atlama, ardından S veya Aşağı ok tuşuna basınKar Tale, Neutronized tarafından oluşturuldu ve AwayFL tarafından HTML5'e taşındı. Diğer yarış oyunlarını Poki'de oynayın: Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower ve Slime Pizza. Snow Tale'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Snow Tale şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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