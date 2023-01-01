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Slime Pizza

Slime Pizza

poki.com

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Slime Pizza, Neutronized tarafından oluşturulan bir macera platform oyunudur. Bir gezegene zorunlu iniş yapan bir slime teslimatçısısınız ve dağınık pizza dilimlerinizi toplarken laboratuvardan kaçmak zorunda kalıyorsunuz. Parmağınızı veya imlecinizi basılı tutup hareket ettirmek istediğiniz yönün tersine sürükleyerek slime'ı kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir slime gibi her yüzeye yapışacaksınız. Bölgeyi geçmek, ölümcül tuzaklardan kaçınmak ve devriye memuruna dikkat etmek için sarı tüpleri kullanın! İlerlemenizi kaydetmek için kontrol noktası odalarını kullanın ve her lezzetli pizza diliminin kaydedildiğinden emin olun! Slime'ı fırlatmak için parmağınızı veya farenin sol düğmesini basılı tutun ve kaydırın. Üzerinde durarak pizza dilimlerini toplayın. Slime Pizza, Neutronized tarafından yaratıldı. Diğer atari oyunlarını Poki'de oynayın: Drop Wizard Tower, lost-yeti ve Magic Bridge

Web Sitesi: poki.com

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