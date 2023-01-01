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Blumgi Bloom

Blumgi Bloom

poki.com

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Blumgi Bloom, tüm küçük tohumları bir arada tutan ipleri kesmeniz ve çiçek açmalarını sağlamak için onları doğrudan yere bırakmanız gereken bir ip kesme oyunudur! Küçük tohumunuzu büyük bir çiçeğe dönüşmek üzere yere fırlatmak için ipleri akıllıca kesin! Eğer takılıp kalırsanız, yolda size yardımcı olacak küçük bir destek sağlayacak pervaneye göz atın! Tüm küçük tohumların çiçek açmasını sağlamak için akıllı olmalısın! Geometride ne kadar iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Web Sitesi: poki.com

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