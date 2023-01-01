Zooplop, hayvanların beklenmedik bir şekilde yere düştüğü sevimli bir birleştirme bulmaca oyunudur! Daha büyük olanlarla birleşebilmeleri için onları dikkatlice bir araya getirmelisiniz! Bir fare artı bir fare sarı bir tavuğa dönüşecek ve tavuklar daha büyük yengeçlere dönüşebilir! Nihai hedefe ulaşana kadar bunları birleştirmeye devam edin: görkemli balina! Onları ne kadar büyük yapabilirsin? Dev balinaya ulaşabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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