Combine FRVR

Benzer yaratıkları birleştirin, büyüyecekler ve daha büyük bir yaratığa dönüşecekler. Her aşamada hedefe ulaşmaya çalışın ve zaman sınırı olmayan bu yapboz birleştirme oyununun tadını çıkarın! Her gün ücretsiz yeni seviyeler, tüm günlük zorlukları tamamlayın!

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