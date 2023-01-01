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Watermelon Drop

Watermelon Drop

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Web Sitesi: poki.com

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Watermelon Drop, farklı türde meyve ve sebzeleri bir bardağa bıraktığınız bir birleştirme bulmaca oyunudur. Aynı türden iki yiyecek birbirine çarptığında birleşecek ve farklı, daha büyük bir yiyecek maddesine dönüşecek! Amacınız, alanınız tükenmeden, mümkün olan en fazla ve en büyük meyveyi birleştirmektir. Bardağınız çok dolduğunda ve bir parça meyve veya sebze kenara düştüğünde oyun biter! Oyunun sonunda puanınız bir derecelendirme alır. A derecesine sahip olacak becerilere sahip misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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