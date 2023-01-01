WebCatalog
Perfect Peel

Perfect Peel

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Perfect Peel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Perfect Peel, ellerinizi kirletmeden meyve ve sebzeleri soymanın tatmin edici hissini veren bir simülasyon oyunudur. Kilidini açıp soyabileceğiniz yüzlerce meyve, sebze ve özel üründen oluşan bir seçime sahipsiniz. Ayrıca yeni kesici aletlerin kilidini açmak için harcayabileceğiniz puanlar da kazanacaksınız. Perfect Peel size en tatmin edici ve rahatlatıcı peeling deneyimini sunacaktır. Devam edin ve bu oyunun size sunduğu her şeyi soyun! Peel - (Basılı Tutun) Sol Fare Düğmesi Mükemmel Peel, FOMO Games tarafından yaratılmıştır. Diğer simülasyon oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Doctor Hero, Screw Factory, Cookie Master ve Woodcraft.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Perfect Peel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Woodcraft

Woodcraft

poki.com

Doctor Hero

Doctor Hero

poki.com

Screw Factory

Screw Factory

poki.com

Cookie Master

Cookie Master

poki.com

Pop It Master

Pop It Master

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Doctor Teeth 2

Doctor Teeth 2

poki.com

Dunk Perfect

Dunk Perfect

poki.com

Graffiti Time

Graffiti Time

poki.com

Perfect Dunk

Perfect Dunk

poki.com

Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Hospital Series: Doctor Rugby

Hospital Series: Doctor Rugby

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası