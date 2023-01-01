Perfect Peel, ellerinizi kirletmeden meyve ve sebzeleri soymanın tatmin edici hissini veren bir simülasyon oyunudur. Kilidini açıp soyabileceğiniz yüzlerce meyve, sebze ve özel üründen oluşan bir seçime sahipsiniz. Ayrıca yeni kesici aletlerin kilidini açmak için harcayabileceğiniz puanlar da kazanacaksınız. Perfect Peel size en tatmin edici ve rahatlatıcı peeling deneyimini sunacaktır. Devam edin ve bu oyunun size sunduğu her şeyi soyun! Peel - (Basılı Tutun) Sol Fare Düğmesi Mükemmel Peel, FOMO Games tarafından yaratılmıştır. Diğer simülasyon oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Doctor Hero, Screw Factory, Cookie Master ve Woodcraft.

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