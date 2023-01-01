Woodcraft, kendi ahşap işlemelerinizi yapabileceğiniz bir simülasyon oyunudur! Kendi benzersiz kreasyonlarınızı yaratmak için doğru tahta parçasını kesin ve üzerine sprey boya uygulayın. Yeni harika öğütücüler, matkaplar ve spreyler satın almak için çalışmanızı en yüksek teklifi verene satın! Seçilen aracı kullanmak için Sol Fare Düğmesini basılı tutun. Yaratıcı hakkında: Woodcraft, Fomo Games tarafından yaratıldı. Bu onların Doctor Hero, Screw Factory, Perfect Peel ve Cookie Master'dan sonra Poki'deki beşinci oyunu.

Web Sitesi: poki.com

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