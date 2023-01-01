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Cookie Master

Cookie Master

poki.com

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Cookie Master, çeşitli kurabiye türlerini tasarlayıp süslediğiniz ve bunları müşterilerinize sattığınız bir simülasyon oyunudur. Müşterilerin isteklerine uygun kreasyonlar sunmaya çalışın; kısa sürede önde gelen bir kurabiye ustası olacaksınız! Oyunda ilerledikçe tatlılarınızı daha da kişiselleştirmek için daha iyi araçlara erişim kazanacaksınız. Şef şapkanızı takın ve tüm mutfak aletlerinizi alın, çünkü Cookie Master, gerçek mutfakları bozmadan hayalinizdeki kurabiyeleri yaratmanın en iyi yoludur. Eğlenin ve arkadaşlarınıza harika yaratımlarınızı göstermeyi unutmayın! Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi kullanın. Cookie Master, FOMO Games tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlar Doctor Hero, Perfect Peel and Screw Factory'ye göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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