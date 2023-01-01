Twins Adventures: Attic Surprise, Idea Studios tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. İkizlerin eski çatı katının sakladığı tüm hazineleri keşfedin. Bilmeceleri ve bulmacaları çözmelerine ve en değerli anılarından bazılarını dekore etmelerine yardımcı olun. Bu tavan arası sürprizine katılacak mısınız? Nesneleri seçmek, sürüklemek ve taşımak için fare imlecinizi kullanın. Twin Adventures: Attic Surprise, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Yeni Evli gibi diğer oyunlarından bazılarını oynayın! Poki'de Ev Dekorasyonu veya ollie-okula gidiyor!

Web Sitesi: poki.com

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