Traveling Guide Curly, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Curly'nin bir sonraki macerasına katılın ve seyahat edilecek heyecan verici ülkeleri keşfedin. Farklı şehirleri ziyaret etmek için en iyi kıyafetleri seçmesine yardımcı olun ve hatıra fotoğrafı çekmeyi unutmayın. Paris, Japonya, Aspen... bir sonraki varış noktanız hangisi olacak? Seçmek için fare imlecinizi kullanın. Seyahat Rehberi Curly, Idea Studios tarafından oluşturulmuştur. Yeni Evli gibi diğer oyunlarından bazılarını oynayın! Poki'de Ev Dekorasyonu veya ollie-okula gidiyor!

Web Sitesi: poki.com

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