Photogram Lovers Surprise, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Arkadaşınız aşkta kaybediyor ama hayatta hâlâ kazanabilir! Sadece kızlara özel bir gün geçirerek kaşlarını çatmasını sağlayın ve erkek arkadaşını unutmasına yardımcı olun. Yüzünü temizleyin, eski makyajını silin ve ona tam bir makyaj yapın. Daha sonra arkadaşınızın sürpriz parti için manikür yapmasına ve düzgün giyinmesine yardım edin. Arkadaşınızın partideki en güzel kız olmasına yardım edebilir misiniz? Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi kullanın. Photogram Lovers Surprise, Idea Studio tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını oyna Yeni Evli! Ev Dekorasyonu Poki'de ücretsiz!

Web Sitesi: poki.com

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