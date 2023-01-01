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Eliza Mall Mania

Eliza Mall Mania

poki.com

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Eliza Mall Mania, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Mall Mania projesi için kıyafetlerini seçerken Eliza'ya yardım edin. Alışveriş merkezinin her katını keşfedin ve her katta en iyi üst, alt, ayakkabı, aksesuar ve saç kombinasyonunu seçin. Eliza'nın şehirdeki en güzel moda tutkunu olmasına yardım edebilir misin? Saç stillerini ve kıyafet parçalarını seçmek için farenin sol düğmesini kullan. Eliza Mall Mania, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'de Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise ve Just Married gibi çok güzel oyunlar var! Ev Dekorasyonu!

Web Sitesi: poki.com

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