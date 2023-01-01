From Princess to Influencer, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Geleceğe olan yolculuğunda bu prensese katılın ve en havalı ve en modern kıyafetleri bulmasına yardım edin! Onunla güzel bir saç modeli, makyaj, elbise ve aksesuar seçin. Bu prenses en son modaya uygun olacak mı? Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi kullanın. Prenses'ten etkileyiciye, Idea Studio tarafından yaratılmıştır. Yeni Evli gibi diğer oyunlarından bazılarını oynayın! Poki'de Ev Dekorasyonu veya ollie-okula gidiyor!

Web Sitesi: poki.com

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