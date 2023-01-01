Princess Prank Wars Makeover, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Aptal yüz boyalarıyla sana şaka yapıldı! Tozunu alıp aynı şeyi arkadaşlarınıza yapma zamanı. Yüzünüzü komik şeylerden temizleyerek başlayın ve ardından tekrar muhteşem halinize dönüşmek için makyaj yapın. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda güzel kıyafet ve makyaj rengi var. Mükemmel göründüğünüzde, arkadaşlarınıza şakalarında yardım etmenin zamanı geldi! Makyaj fırçalarını, kıyafetlerini veya temizlik ürünlerini seçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Prenses Şaka Savaşları Makeover, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Ellie ve Ben: Randevu Gecesi, Fotogram Aşıklar Sürprizi, Aşk Bulucu Profili, Yeni Evli! Ev Dekorasyonu, Prenses Tomboy Sokak Sanatı ve Ünlülerin BFF Festival Eğlencesi.

Web Sitesi: poki.com

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