Prenseslerin Acil Odası, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Hastanedeki doktor ekibine katılın ve tüm bu prenseslere acil durumlarında yardım edin! Beceriksiz bir düşüş, bir soğuk... Bu, becerilerinizi gösterme şansı! Prenseslerin harika bir görünüm elde ettiğinden ve hastaneyi her zamankinden daha iyi bir görünümde bıraktıklarından emin olun! Nesneleri seçmek, sürüklemek ve hareket ettirmek için fare imlecinizi kullanın. Prenseslerin Acil Servis Odası, Idea Studio tarafından oluşturulmuştur. Diğer oyunlarından bazılarını Poki'de ücretsiz oynayın: Eliza Mall Mania, Just Married! Ev Dekorasyonu, Benim Mükemmel Düğünüm, tek boynuzlu atlar-doğum günü-sürprizi, Ellie ve Ben: Randevu Gecesi, Miruna'nın Macerası: Filtre Çılgınlığı, Ünlülerin BFF'leri Festival Eğlencesi, Ellie'nin Sürpriz Doğum Günü Partisi, Prensesten Etkileyiciye, Aşk Bulucu Profili, ollie-gidiyor -okul, Fotogram Aşıklar Sürprizi, Prenses Şaka Savaşları Makyajı, Prenses Tomboy Sokak Sanatı, Süper Kahraman Benzerlik Yarışması, Kıvırcık Seyahat Rehberi, İkizlerin Maceraları: Tavan Arası Sürprizi, Kötü Adam Quinn: Çizim Portföyüm ve Aşk Hesaplayıcınız Prenseslerin Acil Servis Odası hem masaüstünüzde oynanabilir ve cep telefonunuzda ücretsiz olarak Poki'de: Prenseslerin Acil Servisi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Princesses Emergency Room ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.