My Perfect Wedding, Idea Studios tarafından oluşturulan bir giydirme oyunudur. Bu genç çifte katılın ve hayallerindeki düğünü organize etmelerine yardımcı olun. Makyajın, saç stilinin ve kıyafetin mükemmel olduğundan emin olun, ziyafet ve kutlama mekanı için lezzetli pastayı süsleyin... Ve düğün gününde eğlenin! Seçmek için fare imlecinizi kullanın. Mükemmel Düğünüm, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Yeni Evli gibi diğer oyunlarından bazılarını oynayın! Poki'de Ev Dekorasyonu veya ollie-okula gidiyor!

Web Sitesi: poki.com

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