Just Married! Home Deco

Yeni evli! Home Deco, yeni evli bir çiftin evini dekore ettiğiniz bir tasarım / giydirme oyunudur. Sıkıcı, boş yerlerini hayallerindeki eve dönüştürmek için çeşitli tür ve renklerde duvar resimleri, mobilya parçaları, aletler ve aksesuarlar kullanın. Oturma odası, yatak odası, banyo, mutfak ve ev ofisinden geçin ve onları tanınmaz hale getirmek için iç tasarım becerilerinizi gösterin. Bu genç çift özellikle sizin iç mimar olmanızı, ayrıntılara dikkat etmenizi ve onları yarı yolda bırakmamanızı istedi. Giysi ve mobilya parçalarını seçmek için fare imlecinizi kullanın. Yeni Evlendiniz! Home Deco, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer okula dönüş oyunlarını oynayın!

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