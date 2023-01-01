Ellie ve Ben: Date Night, Idea Studios tarafından oluşturulan gündelik bir giydirme oyunudur. En iyi kıyafet, aksesuar ve saç kombinasyonunu seçerek Ellie ve Ben'in hayatlarının en büyük gecesine hazırlanmalarına yardımcı olun. Hem Ellie hem de Ben randevuları konusunda çok heyecanlılar. En iyi şekilde görünmelerine ve birlikte harika vakit geçirmelerine yardımcı olabilir misiniz? Saç stillerini ve kıyafet parçalarını seçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Eliza Mall Mania, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunları oynayın: Photogram Aşıklar Sürprizi, Aşk Bulucu Profili, Yeni Evli! Ev Dekorasyonu, Prenses Tomboy Sokak Sanatı ve Ünlülerin BFF Festival Eğlencesi.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ellie and Ben: Date Night ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.