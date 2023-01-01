Princess Tomboy Street Art, Idea Studios tarafından oluşturulan bir 2D giydirme oyunudur. Mahallelerinin yeraltı ruhunu temsil ederken, prenseslerden oluşan ekibinizin en göz alıcı hallerine dönüşmelerine yardımcı olmaktan sorumlusunuz. Baskılı tişörtlerden, üzerinde alıntılar bulunan bol eşofman pantolonlarına kadar, genç ve havalı olmanın ne demek olduğunu keşfetmekte tamamen özgürsünüz. Devam edin ve bizimle oturun: Biz harika bir takımız! Nasıl oynanır: Saç stillerini ve kıyafet parçalarını seçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Yaratıcı hakkında: Princess Tomboy Street Art, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunları oynayın: Photogram Aşıklar Sürprizi, Aşk Bulucu Profili, Yeni Evli! Ev Dekorasyonu, Prensesten Etkileyiciye ve Ünlü BFF'lerin Festival Eğlencesine.

Web Sitesi: poki.com

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