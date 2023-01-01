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Ellie’s Surprise Birthday Party

Ellie’s Surprise Birthday Party

poki.com

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Ellie'nin Sürpriz Doğum Günü Partisi, Idea Studios tarafından oluşturulan gündelik bir giydirme oyunudur. Ellie'nin doğum günü yaklaşıyor ve arkadaşları ona harika bir sürpriz parti düzenlemeye karar veriyor. Kasabanın en popüler kızı olarak makyajınız ve kıyafetleriniz bittikten sonra arkadaşlarınızın güzel görünmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Ayrıca bugünü Ellie'nin hayatının en güzel gecesine dönüştürmek için doğru hediyeleri seçmeniz gerekiyor. Gelin ve ne kadar iyi bir arkadaş olduğunuzu gösterin! Saç stillerini ve kıyafet parçalarını seçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Ellie'nin Sürpriz Doğum Günü Partisi, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Ellie ve Ben: Randevu Gecesi, Ünlülerin BFF'leri Festival Eğlencesi, Yeni Evlendiler! Ev Dekoru, Aşk Bulucu Profili ve Prensesten Etkileyiciye.

Web Sitesi: poki.com

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