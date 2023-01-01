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Miruna’s Adventure: Filter Mania

Miruna’s Adventure: Filter Mania

poki.com

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Miruna's Adventure: Filter Mania, Idea Studios tarafından geliştirilen bir giydirme oyunudur. Bu oyunda, sosyal medya meraklısı Miruna'nın sosyal medya takipçilerini yeni fotoğraf filtreleri seçkisiyle eğlendirmesine yardımcı olacaksınız. Ama önce yüzünü düzelterek, saçını tarayarak, makyaj yaparak ve günlük kıyafetini tasarlayarak ona yardım edin. Miruna şık göründüğünde, kalbinizin arzusuna göre tüm yeni filtreleri keşfedin! Saç stillerini ve kıyafet parçalarını seçmek için farenin sol düğmesini kullanın. Miruna'nın Macerası: Filter Mania, Idea Studios tarafından yaratılmıştır. Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: Prenses Tomboy Sokak Sanatı, Fotogram Aşıklar Sürprizi, Aşk Bulucu Profili, Yeni Evli! Ev Dekorasyonu, Prensesten Etkileyiciye ve Ünlü BFF'lerin Festival Eğlencesine.

Web Sitesi: poki.com

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