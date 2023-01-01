Hospital Series: Doctor Rugby, bir rugby takımının komik derecede saçma tıbbi durumlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bu mini oyun serisinde bir cerrah ve doktor olduğunuz komik bir simülasyon oyunudur. Yaraları yama, nesneleri kaldır, sivilceleri patlat, yara izlerini sosisle(?) ve daha fazlasını çıkar. Tüm seviyeleri bitirebilecek misiniz? Hastayla etkileşimde bulunmak veya tıbbi araçlardan herhangi birini kullanmak için farenizi veya parmağınızı kullanın. Hastane Serisi: Doktor Rugby, WeDoYouPlay tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer oyunlarını oynayın: Nonogram, Words Emoji ve Sugar Eyes Poki'ye ücretsiz hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden Hospital Series: Doctor Rugby'yi tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

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