Hastane Hikayeleri: Doctor Soccer, bir futbol takımının revirinde çalıştığınız ve takım üyelerinizi ameliyat ettiğiniz komik bir simülasyon oyunudur. Her zaman çılgın bir doktor olmak mı istedin? Daha sonra bu oyuna katılın ve ilginç bir ekibin ve sevdiklerinin olağanüstü tıbbi durumlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız gülünç mini oyun serisinin tadını çıkarın. Yaraları yama, nesneleri kaldır, sivilceleri patlat, yara izlerini sosisle(?) ve daha fazlasını çıkar. Tüm seviyeleri bitirebilecek misin? Hipokrat Yemini hiç bu kadar tehlikeye atılmamıştı. Hastayla etkileşimde bulunmak veya tıbbi araçlardan herhangi birini kullanmak için farenizi veya parmağınızı kullanın. Hastane Hikayeleri: Doktor Futbolu, WeDoYouPlay tarafından oluşturuldu. Poki'de diğer yaratıcı ve eğlenceli oyunlarını oynayın: hastane-Seri-doktor-rugby, Nonogram, Words Emoji ve Sugar Eyes Poki'ye ücretsiz hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden Hospital Stories: Doctor Soccer'ı tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

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