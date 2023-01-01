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Hospital Stories: Doctor Rugby

Hospital Stories: Doctor Rugby

poki.com

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Hastane Hikayeleri: Doctor Rugby, bir rugby takımının komik derecede saçma tıbbi durumlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bu mini oyun serisinde bir cerrah ve doktor olduğunuz komik bir simülasyon oyunudur. Yaraları yama, nesneleri kaldır, sivilceleri patlat, yara izlerini sosisle(?) ve daha fazlasını çıkar. Tüm seviyeleri bitirebilecek misiniz? Hastayla etkileşimde bulunmak veya tıbbi araçlardan herhangi birini kullanmak için farenizi veya parmağınızı kullanın. Hastane Hikayeleri: Doktor Rugby, WeDoYouPlay tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer oyunlarını oynayın: Hospital Stories: Doctor Soccer, Nonogram, Words Emoji ve Sugar Eyes Poki'ye ücretsiz hiçbir şey yüklemeden veya indirmeden Hospital Stories: Doctor Rugby'yi tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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