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Doctor Hero

Doctor Hero

poki.com

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Doctor Hero, bir hastanede tıp stajyeri olarak başladığınız ve doktor veya cerrah olmak için rütbe atladığınız bir ameliyat oyunudur. Hastalarınıza teşhis koyun, uzuvlarını inceleyin, rahatsızlıklarını ve hastalıklarını tespit edin, onları ameliyat edin ve sonunda dünyanın en başarılı cerrahı olun! Dünyayı iyileştirmeye hazır mısın Doktor Kahraman? Sol fare tuşunu kullanarak tıbbi araçları kullanın. İstendiğinde imleci sürükleyin ve hareket ettirin. Kullan - Sol fare düğmesiDoctor Hero, FOMO Games tarafından oluşturulmuştur. Diğer simülasyon oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Perfect Peel, Screw Factory, Cookie Master ve Woodcraft.

Web Sitesi: poki.com

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