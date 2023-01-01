Hastane Hikayeleri: Doctor Basketball, bir basketbol takımının revirinde çalıştığınız ve takım üyelerinizi ameliyat ettiğiniz komik bir simülasyon oyunudur. Her zaman çılgın bir doktor olmak mı istedin? Daha sonra bu oyuna katılın ve ilginç bir ekibin ve sevdiklerinin olağanüstü tıbbi durumlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız gülünç mini oyun serisinin tadını çıkarın. Hastaları ketçapla doldurun, baltaları çıkarın, yaraları onarın, yara izlerinin üzerine mum damlatın, sivilceleri patlatın, yara izlerini sosisle(?) ve daha fazlasını yapın. Tüm seviyeleri bitirebilecek misin? Hipokrat Yemini hiç bu kadar tehlikeye atılmamıştı. Hastayla etkileşimde bulunmak veya tıbbi araçlardan herhangi birini kullanmak için farenizi veya parmağınızı kullanın. Hastane Hikayeleri: Doktor Basketbolu, WeDoYouPlay tarafından yaratılmıştır. Poki'de diğer yaratıcı ve eğlenceli oyunlarını oynayın: hastane-Seri-doktor-futbol, ​​hastane-Seri-doktor-rugby, Nonogram, Words Emoji ve Sugar Eyes Hospital Stories: Doctor Basketball'u tarayıcınızda veya mobil cihazınızda yükleme yapmadan oynayabilirsiniz. veya Poki'de ücretsiz olarak herhangi bir şey indirmek.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hospital Stories: Doctor Basketball ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.