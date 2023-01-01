WebCatalog
Doctor Teeth 2

Doctor Teeth 2

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Doctor Teeth 2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Doctor Teeth 2, Mini Duck Games tarafından oluşturulan tıbbi temalı bir simülasyon oyunudur. Hastalarınızın dişlerini temizlemek ve bakımını yapmak için çeşitli farklı aletler kullanın. Eğer takılıp kalırsanız ve bir ipucuna ihtiyaç duyarsanız stetoskop simgesini kullanabilirsiniz. Bu oyunu oynarken hastanızın eğlenceli tepkilerini izleyerek diş hijyeni hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hiç diş hekimi olmayı istediniz mi? Bu, bir dişçinin hayatındaki bir günü deneyimleme şansınızdır! Donatmak için ekranda gördüğünüz herhangi bir araca dokunun veya tıklayın. Aracı tedavi etmek istediğiniz alana uygulamak için parmağınızı veya farenizin düğmesini basılı tutabilirsiniz. Doctor Teeth 2, Mini Duck Games tarafından oluşturuldu. Diğer beceri oyunlarını Poki'de oynayın: Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai ve Street Ball Jam

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Doctor Teeth 2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

Rabbit Samurai 2

Rabbit Samurai 2

poki.com

Fox Adventurer

Fox Adventurer

poki.com

Graffiti Time

Graffiti Time

poki.com

Boss Level Shootout

Boss Level Shootout

poki.com

Doctor Acorn 2

Doctor Acorn 2

poki.com

Icy Purple Head 2

Icy Purple Head 2

poki.com

Street Ball Jam

Street Ball Jam

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Hospital Stories: Doctor Basketball

Hospital Stories: Doctor Basketball

poki.com

Funny Throat Surgery 2

Funny Throat Surgery 2

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası