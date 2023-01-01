Doctor Teeth 2, Mini Duck Games tarafından oluşturulan tıbbi temalı bir simülasyon oyunudur. Hastalarınızın dişlerini temizlemek ve bakımını yapmak için çeşitli farklı aletler kullanın. Eğer takılıp kalırsanız ve bir ipucuna ihtiyaç duyarsanız stetoskop simgesini kullanabilirsiniz. Bu oyunu oynarken hastanızın eğlenceli tepkilerini izleyerek diş hijyeni hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Hiç diş hekimi olmayı istediniz mi? Bu, bir dişçinin hayatındaki bir günü deneyimleme şansınızdır! Donatmak için ekranda gördüğünüz herhangi bir araca dokunun veya tıklayın. Aracı tedavi etmek istediğiniz alana uygulamak için parmağınızı veya farenizin düğmesini basılı tutabilirsiniz. Doctor Teeth 2, Mini Duck Games tarafından oluşturuldu. Diğer beceri oyunlarını Poki'de oynayın: Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai ve Street Ball Jam

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