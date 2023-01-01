Rabbit Samurai

Tavşan Samuray, Mini Duck Games tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Sallayın, havuç toplayın ve arkadaşlarınızı kurtarın! Amacınız yeşil arazide kurdun ininde küçük fareleri fare kapanından bulup kurtarmaktır. Yakalama kancanız ve çevik hareketlerinizin yardımıyla ninja becerilerinizi sergileyebileceğiniz destansı bir maceraya atılın. Kendinizi roket ninja topundan fırlatın, havuçları ve kristalleri toplayın, tehlikeli sivri uçlardan kaçının ve tüm fare arkadaşlarınızı kurtarın! Kıskaç kancasını kullanın - Sol fare düğmesine dokunun veya basılı tutun. Tavşan Samuray, Mini Duck Games tarafından yaratıldı. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: Doctor Teeth ve Street Ball Jam

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