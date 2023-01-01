Doctor Acorn 2, Mini Duck Games tarafından oluşturulan bir beceri oyunudur. Dr. Acorn'un sincap hastalarını tedavi edebilmesi için farını bulmasına yardım edin! Dr. Acorn kendi başına hareket edemiyor, bu yüzden ona yardım etmelisin. Her seviyede, Dr. Acorn'un hareket etmesine yardımcı olan fanlar ve yaylı yastıklar gibi bir dizi nesne bulunur. Sivri uçlar, yaban domuzları, patlayan tavuklar ve öldürücü eşekarısı gibi engellere dikkat edin! Eğer 3 yıldızın hepsini almak istiyorsanız acele etmeyin ve hamlelerinizi dikkatli bir şekilde planlayın! Dr. Acorn'un dönmesini sağlamak için fanları açıp kapatın. Onları katı hale getirmek için bulutlara tıklayın. Patlatmak için ördeklere art arda tıklayın. Üç yıldızı da kapmaya çalışın ve sarı portaldan kaçmaya çalışın. Etkileşim kurun - Bir nesneyle etkileşime geçmek için tıklayın veya üzerine dokunun Doctor Acorn 2, Mini Duck Games tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer gündelik oyunlarını oynayın: Doctor Teeth, Street Ball Jam ve Rabbit Samurai

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