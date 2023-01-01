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Noob Hook

Noob Hook

poki.com

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Noob Hook, bloklu estetiğe sahip, fizik tabanlı bir beceri oyunudur. Amacınız engellere çarpmadan veya tuzaklara düşmeden bitiş çizgisine tek parça halinde ulaşmaktır. Yakalama kancanızı çekmek ve kendinizi ileri fırlatmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Takıldığınız bloktan sallanın ve bir sonraki bloğa kancanızı atın. Damalı hedefi görene kadar durulayın ve tekrarlayın. Karakteriniz için yeni ve harika görünümlerin kilidini açabilmek için mümkün olduğunca çok para toplamaya çalışın. Kimin oyunu daha hızlı bitirip şampiyon olabileceğini öğrenmek için bunu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Karakteri ileriye doğru uçurmak için imlecinizi veya parmağınızı sürükleyip bırakın. Seviyeyi başarıyla geçmek için engellere çarpmadan bitiş çizgisine ulaşın. Noob Hook, Vanorium tarafından yaratıldı. Poki'de diğer bulmaca platform oyunlarını da oynayın: Noob Archer ve Noob DriveNoob Hook'u Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Noob Hook, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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