Noob Archer, atış unsurları içeren bir bulmaca oyunudur. Dünya zombiler tarafından istila edildi ve dünyayı birer birer kötü zombilerden kurtarmalısınız! Dikkatlice tasarlanmış her seviyedeki zombileri temizlemek için yayınızı ve okunuzu kullanın. Bu oyundaki zombiler, oklarınızdan biri (veya dinamit gibi çevresel bir tehlike) onlara çarptığı anda ölecek. Bu yüzden dikkatli bir şekilde nişan alın ve zombileri vurmanın birçok yaratıcı yolunu keşfetmenin tadını çıkarın. Bazı seviyeler size zombilerin sayısından daha az ok verecektir, bu yüzden aynı zamanda strateji oluşturmanız ve tek bir okla birden fazla düşmanı yok etmeye çalışmanız gerekir. Sıkışmışsanız bir seviyeyi atlamaktan çekinmeyin. Noob Archer'da 150 seviyenin tamamını bitirebilir misiniz? Nişan almak için farenin sol düğmesini veya parmağınızı basılı tutun ve ateş etmek için bırakın. Noob Archer, Vanorium tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Noob Archer'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Noob Archer'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

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