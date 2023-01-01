Archer Master 3D: Castle Defense, CyberGoldfinch tarafından oluşturulan orta çağ temalı bir simülatör oyunudur. Oklarınızı alın ve kaleyi savunan son kişi olmaya hazırlanın! İstilacı düşmanları olabildiğince hızlı vurun ve karakterinizi daha güçlü hale getirmek için yükseltmeleri kullanın. Kasabanın çoğu seni terk etti, peki evini kurtarmak için gerekenlere sahip misin? Kontroller: WASD veya ok tuşları - Hareket Ettir Boşluk tuşu - Zıpla Shift - Çalıştır E - Yayı donatın Sol fare düğmesi - İpi daha sert çekmek için ateş edin, basılı tutun Sağ fare tuşu - Nişan al Fare kaydırma veya Z/X - Yakınlaştır/uzaklaştır Yaratıcı hakkında: Archer Master 3D: Kale Savunması CyberGoldfinch tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Deer Simulator, Tiger Simulator ve daha fazlası gibi diğer birçok harika simülatör oyununun da yaratıcılarıdır!

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