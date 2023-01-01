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Puppet Master

Puppet Master

poki.com

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Puppet Master, FreezeNova tarafından yaratılan nihai tıklamalı yıkım oyunudur. Stres atmak için veya sadece bir şeyler atmak istediğiniz günler için harika olan Puppet Master, çok çeşitli silahları kullanarak oyuncak bir kuklayla ilgili hayal kırıklığınızı ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Bıçak fırlatmak, makineli tüfekle ateş etmek veya roket fırlatmak mı istiyorsunuz? Poki'deki Puppet Master'da bunların hepsi mümkün! Daha fazla hasar verirken daha fazla silahın kilidini açın ve bu aksiyon dolu ragdoll oyununda en iyi Kukla Ustasının kim olduğunu kanıtlayın! Kontroller: Fare - Silahları vurmak/atmak için tıklayın Yaratıcı hakkında: Puppet Master FreezeNova tarafından yaratılmıştır. Onlar aynı zamanda Masked Forces, Masked Shooters ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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