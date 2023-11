Little Master Cricket, vuruş becerilerinizi geliştireceğiniz bir spor oyunudur. Ragdoll fizik motoru ve sopanın doğrudan kontrolünü size veren benzersiz bir kontrol şemasına sahip Little Master Cricket, defansif oynama ve dışarı çıkmaktan kaçınma veya hızlı bir yüzyıla doğru ilerlemek için çabalama seçenekleri sunar. Topa vurmak için sopayı çizgili puanlama bölgelerine doğru sallayın, ancak yakalanacağınız sarı-siyah bölgelere göndermekten kaçının! Dünya şampiyonu ilan edilmek ve Küçük Usta unvanını kazanmak için iyi bir konsantrasyona ve beceriye ihtiyacınız olacak! Eğlenceyi katlamak için oyunu arkadaşlarınızla paylaşın! Topa vurmak için sopayı çizgili puanlama bölgelerine doğru sallayın, ancak yakalanacağınız sarı-siyah bölgelere göndermekten kaçının. Kütüklerinizi koruyun! Küçük Usta Kriket, Bennett Foddy tarafından yaratıldı. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP ve Pole Riders

