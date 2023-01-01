Spooky Squashers, squash oynayan bir squash olduğunuz ve hayaletlerle dolu ürkütücü kaleden kaçmanız gereken bir spor oyunudur. Düşmanlarınıza doğru top atmak için raketinizi sallayın. Bir minionu, topunuz ona onu devirmeye yetecek kadar çarptığında yeneceksiniz. Ancak topunuz düşmana dokunmadan arka arkaya üç kez duvara çarparsa, o topu kaybedersiniz. Bu yüzden nişan almanıza dikkat edin, eğer yapamıyorsanız toplarınızı yakalayıp kaybolmadan önce tekrar vurmaya çalışın. Bowling Topu ve Füze gibi güçlendiricilerle oyununuzu zenginleştirin, Kürek veya Kızartma Tavası gibi harika ekipmanların kilidini açın ve oyunu sunduğu her zorluk ayarında bitirin. Squash ustası olduğunuzda, Evil Chef Ghost'u yenebilir veya skor tablosunda ilk ona girebilirsiniz! Spooky Squashers, Raviv Elon tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Spooky Squashers'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Spooky Squashers şimdilik yalnızca bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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