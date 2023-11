Pole Riders, amacınızın sırıkla atlama yapmak ve başınızın üzerinde asılı duran bir topu rakibin kalesine düşürmek olduğu bir beceri oyunudur. Oyuncu 1, karakterini kontrol etmek için WASD tuşlarını kullanır ve Oyuncu 2, karakterini kontrol etmek için ok tuşlarını kullanır. Sırasıyla sola ve sağa basmak, bunların sola ve sağa gitmesini sağlar. Yukarı ve aşağı basmak, tuttukları direği yüzlerinin dönük olduğu yöne göre yükseltir veya alçaltır. Oyunun nihai hedefi, ortadaki topu karşı kaleye atmaktır. Yerin üstünde duran son kişi olmak için gerekenlere sahip misiniz? Eğlenceyi katlamak için oyunu arkadaşlarınızla paylaşın! Oyuncu 1, karakterini kontrol etmek için WASD'yi kullanır ve Oyuncu 2, karakterini kontrol etmek için ok tuşlarını kullanır. Pole Riders, Bennett Foddy tarafından yaratılmıştır. Diğer efsanevi oyunlarını Poki'de oynayın: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP ve Little Master Cricket

Web Sitesi: poki.com

