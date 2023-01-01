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Totems of Tag

Totems of Tag

poki.com

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Totems of Tag, tek başınıza veya arkadaşlarınızla gerçek zamanlı yakartop oynadığınız bir spor oyunudur. Kurallar basit: Başka birine top atmak, o kişiden birinin hayatına mal olur. Canınız kalmadığında ölürsünüz ve oyundan çıkarsınız. Yani kazanan, ayakta kalan son oyuncudur. Siz ve rakipleriniz, oyunun sunduğu çeşitli arenalardan birinde başlayacaksınız. Yapılandırabileceğiniz farklı oyun modları ve haritalar vardır, böylece her oyun taze ve farklı hissettirir. Ayrıca sizi düşünmeye zorlayan çeşitli güçlendiriciler de mevcut ve benzersiz top türleri oyunların çeşitliliğini koruyor. Bu, strateji oluşturmanıza ve kendi oyun tarzınızı oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, en kullanışlı olanı bulana kadar birkaç güçlendirmeyi atlayabilirsiniz. Totems of Tag, arkadaşlarınızla oynadığınızda çok daha eğlenceli! Belirlenen eylem tuşunu basılı tutarak atış gücünüzü kontrol edin ve döndürerek eğrinizi düzenleyin. Hareket - Ok Tuşları (Oyuncu 1), WASD (Oyuncu 2), UHJK (Oyuncu 3) ), FCVB (Oyuncu 4)Shoot - Space (Oyuncu 1), R (Oyuncu 2), O (Oyuncu 3), Z (Oyuncu 4)Totems of Tag Pandaqi tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Totems of Tag'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Totems of Tag bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Totems of Tag ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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