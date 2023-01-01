Tag 2, bildiğiniz ve sevdiğiniz etiketleme oyununu yepyeni bir seviyeye taşıyor! Zamanlayıcı bittiğinde ve bombayı elinizde tuttuğunuzda oyun biter. Bu yüzden portallardan atlayın, zıplayan pedleri kullanın ve o olan oyuncudan kaçınmak için olabildiğince hızlı koşun! Gerçek bir mücadeleye hazırsanız Zombi modunu deneyin. Kilidini açacak çok sayıda Koşucu ve tamamlanacak günlük görevler var, bu yüzden her zaman yapacak bir şeyler var. Kendi başınıza oynayın veya kaotik eğlenceye en fazla 4 arkadaşınızı ekleyin! Bu muhteşem Tag oyununu kazanabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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