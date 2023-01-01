Super Fowlst 2, dünyayı kurtarmak için düşmanlara kaydırarak saldırdığınız, beceriye dayalı bir aksiyon oyunudur. Super Fowlst'u bitirdikten sonra Fowlst'u özlüyor musunuz? Fowlst, tamamen kötü adamları bir vuruşla ezmeye yönelik yeni bir macerayla geri dönüyor. İblisler daha acımasız, patronlar daha büyük ve hâlâ onları durdurabilecek tek bir tavuk var! Fethedilecek genişleyen, prosedürel olarak oluşturulmuş aşamalar, yenilecek büyük patronlar ve etkileşime girilecek her türlü alet ve alet var. Hazinenizi yumurta bombaları ve roketler gibi harika güçlerle takas edin, böylece o iblislere kimin patron olduğunu gerçekten gösterebilirsiniz! Super Fowlst 2'de her şey var: Portallar! Toplar! Vızıltı testereleri! Dikenli şeyler! Ateş edin! Sola atlamak için ekranın sol tarafına, sağa atlamak için sağ tarafına tıklayın veya dokunun, tuttuğunuz öğeyi kullanmak için yukarı kaydırın. Super Fowlst 2, Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer harika oyunlarını da oynadığınızdan emin olun: Super Fowlst ve Dadish

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