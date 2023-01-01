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Dadish 2

Dadish 2

poki.com

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Dadish 2, sebze tarlasında kaybolan çocuklarını bulmakla görevli turp bir baba olduğunuz bir platform oyunudur. Heyecan verici bir dünyayı keşfedin, fast food temalı düşmanlarla yüzleşin ve bu zorlu platform macerasında Dadish'i kayıp çocuklarıyla yeniden bir araya getirin. Yıldızları toplayın, sırların kilidini açın, eğlenceli müziklerin keyfini çıkarın, unutulmaz karakterleri tanıyın, 50'den fazla heyecan verici seviyeyi oynayın ve çok daha fazlasını yapın! Hayatınızın macerasına hazır mısınız? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıZıpla - Boşluk çubuğuDadish, Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarına göz atın: Super Fowlst

Web Sitesi: poki.com

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