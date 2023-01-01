Super Fowlst, Thomas K. Young tarafından yaratılmış bir aksiyon oyunudur. Dünya iblisler tarafından istila edilmiş durumda ve onları durdurabilecek tek tavuk sensin... Nasıl diye mi sordun? Elbette onlara kafa kafaya çarparak. Mermilerden kaçın, canavarları ezin, ganimet toplayın, durulayın ve tekrarlayın! Fethedilecek, usule uygun olarak oluşturulmuş genişleyen aşamalar, yenilecek büyük patronlar ve etkileşime girilecek her türlü alet ve alet var. Kilidi açılabilir 30 karakterden bahsetmiş miydik? Hazinenizi yumurta bombaları ve roketler gibi harika güçlerle takas etmeyi unutmayın, böylece o iblislere kimin patron olduğunu gerçekten gösterebilirsiniz! Havada zıplamak ve düşmanlara saldırmak için dokunun. Super Fowlst, Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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