Fowlst, amacı şeytanları yok ederek dünyayı kurtarmak olan, zıplayan bir tavuk olduğunuz bir aksiyon oyunudur. İlgili tarafa atlamak için sırasıyla ekranın sol ve sağ taraflarına dokunun. Mermilerden kaçın, canavarları ezin, ganimet toplayın, durulayın ve tekrarlayın! Fethedilecek, usule uygun olarak oluşturulmuş genişleyen aşamalar, yenilecek büyük patronlar ve etkileşime girilecek her türlü alet ve alet var. Dikenli tekerlekler gibi tuzakların yanı sıra savaş anında size yardımcı olabilecek tünel boruları gibi ilginç şeyler de var. Düşmanlarınızdan aynı zamanda para ve canlar da düşecek; bu da kötülüğü yok etme şansınızı artırmada işinize yarayacak. Düşmanlarınızı gagalamaya hazır olun!Sola hareket ettirin - A veya Sol ok (Cep telefonunda sola dokunun)Sağa hareket ettirin - D veya Sağ ok (Cep telefonunda sağa dokunun)Gücü kullanın - W veya Yukarı ok (Cep telefonunda yukarı kaydırın)Eğer Mobil bir cihazda oynuyorsanız, sola atlamak için ekranın sol tarafına, sağa atlamak için sağ tarafına dokunun ve tuttuğunuz öğeyi kullanmak için yukarı kaydırın. Fowlst, New York merkezli bir oyun geliştiricisi olan Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Zelanda. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Dadish, Dadish 2, Super Fowlst ve Super Fowlst 2

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fowlst ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.