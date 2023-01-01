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Dadish 3

Dadish 3

poki.com

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Yeni bir baba girişimine hazır mısın? Dadish 3, çocuklarınızı bulmakla görevli turp bir baba olduğunuz bir platform oyunudur. Şüpheli bir otobüs çocuklarınızı okul gezisine götürdü ve babalık hisleriniz size bir şeylerin ters gittiğini ve çocuklarınızın turp çorbasına dönüşebileceğini söylüyor! Kanalizasyona sıçrayarak, çölde kaybolarak, arkadaş olup bir yunusa binerek ve görüşmediğiniz eşinizle isteksizce yeniden bir araya gelerek küçük turplarınızı kurtarın - Momato'dan başkası değil! Şimdiye kadarki en eğlenceli ve zorlu Dadish macerasına hazır mısınız? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıZıpla - Boşluk çubuğuDadish 3, Yeni Zelanda merkezli bir oyun geliştiricisi olan Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst ve Super Fowlst 2

Web Sitesi: poki.com

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