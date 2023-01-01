Daily Dadish, çocuklarınızı bulmaktan sorumlu turp bir baba olduğunuz bir platform oyunudur. Bedeli ne olursa olsun çocuklarınızla yeniden bir araya gelmek için zıplayın ve engelleri aşın. Bu oyunu bu kadar özel kılan şey, önceki Dadish oyunlarından farklı olarak her gün farklı bir seviyeyle karşılaşacak olmanızdır. 365 benzersiz el yapımı seviye ve keşfetmenizi bekleyen birçok sürpriz var. Kilidi açılabilir 10 karakter ve serinin imzasını taşıyan harika müziklerle bu oyunu oynamaktan asla sıkılmayacaksınız. Bir yıl sürecek bir baba macerasına hazır mısınız? Hareket - WASD veya Ok tuşlarıZıpla - Boşluk çubuğuDaily Dadish, Yeni Zelanda merkezli bir oyun geliştiricisi olan Thomas K. Young tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst ve Super Fowlst 2. Daily Dadish'i Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Daily Dadish, bilgisayarınızda, telefonunuzda ve tabletlerinizde oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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