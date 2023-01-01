Yürümenin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Poki'deki çevrimiçi Daddy Long Legs oyununda meydan okumaya hazırlanın! Amaç basit: Babanızın (ya da Atınızın) yürüyebildiğiniz kadar yürümesini sağlayın. Tarz ve zarafetle öne çıkacak yeni kıyafetlerin kilidini açmak için para ve paketler kazanın. Poki'deki Daddy Long Legs, gerçekçi yüz bitkileri ve komik oynanışla sizi kesinlikle eğlendirecek. Çevrimiçi Uzun Bacaklarlı Baba oyununda ne kadar ileri gidebileceğinizi görün.Kontroller:Uzay - yürüyüş

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