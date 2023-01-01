WebCatalog
Daddy Long Legs

Daddy Long Legs

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Daddy Long Legs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yürümenin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Poki'deki çevrimiçi Daddy Long Legs oyununda meydan okumaya hazırlanın! Amaç basit: Babanızın (ya da Atınızın) yürüyebildiğiniz kadar yürümesini sağlayın. Tarz ve zarafetle öne çıkacak yeni kıyafetlerin kilidini açmak için para ve paketler kazanın. Poki'deki Daddy Long Legs, gerçekçi yüz bitkileri ve komik oynanışla sizi kesinlikle eğlendirecek. Çevrimiçi Uzun Bacaklarlı Baba oyununda ne kadar ileri gidebileceğinizi görün.Kontroller:Uzay - yürüyüş

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Daddy Long Legs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Tap Roller

Tap Roller

poki.com

Toy Car Simulator

Toy Car Simulator

poki.com

Sling Drift

Sling Drift

poki.com

Crossy Road

Crossy Road

poki.com

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

Electric Highway

Electric Highway

poki.com

Udder

Udder

poki.com

Dunkbrush

Dunkbrush

poki.com

Superbike Hero

Superbike Hero

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

Backflipper

Backflipper

poki.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası