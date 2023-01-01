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Backflipper

Backflipper

poki.com

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Backflipper gökdelenlerin, evlerin, ağaçların ve daha fazlasının arasında ters takla atarak ilerleyeceğiniz bez bebek benzeri bir fizik oyunudur. Size Flip Master ve Flip Diving'i getiren yaratıcıların sunduğu, şehirdeki en iyi arka yüzgeç olduğunuzu kanıtlamak için MotionVolt'un yeni oyunu Backflipper'ı Poki'de oynayın. Çeşitli engellerle karşılaştığınızda, tüm atışlarınızı gerçekleştirmek için zamanlamanızın doğru olduğundan emin olun. Backflipper oyununu oynayın ve her biri kendine özgü özelliklere sahip penguen, başkan, astronot ve daha fazlası gibi karakterlerin kilidini açmak için yol boyunca para kazanın. Bu spor oyununda en havalı ters taklaları yapabilirsiniz. Mutlu taklalar! Fare - Çevirmek ve yere indirmek için tıklayın, basılı tutun ve hareket ettirin - Takla atarken arka taklacınızı hareket ettirerek matın üzerine düştüğünden emin olmak için farenizi sola veya sağa hareket ettirin! - Para kazanın ve daha da fazla takla atmanıza yardımcı olacak özel yeteneklere sahip diğer paletlerin kilidini açın! Backflipper, Helsinki, Finlandiya merkezli MotionVolt Games tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Flip Diving ve Flip Master gibi popüler yapımların da yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Backflipper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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