Bottle Flip Challenge

Bottle Flip Challenge

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Bottle Flip Challenge, şişenin masaya mükemmel bir şekilde düşmesini hedeflerken hassasiyetinizi teste tabi tutan bir beceri oyunudur. Şişeyi çevirmek için yukarı kaydırın. Çevirmeniz ne kadar yüksek olursa, o kadar zorlayıcı olur. Sinir bozucu ama inanılmaz derecede eğlenceli ve bağımlılık yapan bir oyun! Nihai Şişe Çevirme Yarışmasını kazanabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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