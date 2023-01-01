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Just One?

Just One?

poki.com

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Sadece bir tane mi? bir sonraki seviyeye geçmek için topunuzu hedef alıp bir bardağa atmanız gereken harika bir beceri oyunudur. Topunuzu sektirmek için ne kadar çok duvar kullanırsanız kombo puanınız o kadar yüksek olur! Sadece Birinde mi? Poki'de seviyeler daha fazla engel nedeniyle giderek zorlaşıyor, bu yüzden dikkatli olun çünkü oynayabileceğiniz tek bir hayatınız var! Oyun bir HTML5 oyunu olarak geliştirildi, bu da Just One'ı oynayabileceğiniz anlamına geliyor. hem masaüstü hem de mobil tarayıcınızda! Kontroller: Ateş Et - Fareyle sürükleyin ve tıklayın Yaratıcı hakkında: QKY oyunları bu bağımlılık yapıcı oyunun yaratıcısıdır. Aynı zamanda Poki'deki Stickjet Challenge'ın da yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

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