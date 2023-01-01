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Blumgi Ball

Blumgi Ball

poki.com

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Blumgi Ball, platform ve bulmaca türlerini tek bir eğlenceli pakette birleştiren bir spor oyunudur. Amacınız eski güzel klasik basketboldaki gibi topu potadan geçirmek. Bunu, topu atmak istediğiniz yoğunluğa göre göstergeyi çekip, atmak için bıraktığınız bir sapan sistemi kullanarak yapıyorsunuz. Ama bekleyin; bir değişiklik var! Blumgi Ball'da doğrudan topunuzun yanına ışınlanma süper gücüne sahipsiniz. Bu, zincir kombinasyonları oluşturma ve şık bir smaç yapma söz konusu olduğunda çok çeşitli olasılıkların önünü açar. Başarıyla tamamlanan her seviye size harika yeni karakterlerin kilidini açmanızı sağlayacak bazı puanlar kazandırır. Blumgi Ball'da sürprizlerle dolu canlı ve yaratıcı seviyeleri keşfetmeyi çok seveceksiniz! Topu atmak istediğiniz yoğunluğa göre göstergeyi çektiğiniz sapan sistemi kullanarak topu ağdan geçirin ve atmak için bırakın. .Nişan alın ve ateş edin - Fareyle sol tıklayın, sürükleyin ve bırakın Topa ışınlan - Boşluk çubuğu Oyunda şu ana kadar 9 benzersiz Blumgi Ball karakteri var. Hepsi hayvanlara göre tasarlandı. Blumgi Ball, Fransa merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Blumgi tarafından yaratıldı. Efsanevi beceri oyununu Poki'de oynayın: Blumgi RocketBlumgi Ball, Poki'de ücretsizdir. Blumgi Ball, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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